國泰建設與三井不動產集團，台日兩大建築龍頭，攜手前進中和，於環狀線中原站、橋和站旁推出新北指標大案，5月27日（一）舉行公開記者會，宣布一期「META PARK」幾近完銷，二期「METRO PARK」正式登場。

今天現場冠蓋雲集，國泰建設董事長張清櫆丶總經理李虹明，以及三井不動產董事長久一康洋，另外台灣不動產代銷天王海悅國際的四大天王包括董事長黃希文丶總經理曾俊盛丶王俊傑及林輔正等，全部到齊！台日營建龍頭及代銷霸主，連袂同框，超高規格，為市場罕見！

「META PARK」自今年1月開案以來，銷售勢如破竹，台日建築雙強魅力不可擋，捷運地標的地段價值、大基地＋大尺度開發規模，加上質感產品規劃，堪稱是中和大型住宅開發案頂標之作，網路熱議與銷售成績一路暢旺，人氣、買氣居高不下，中和頂級個案指標，實至名歸。

「META PARK」與「METRO PARK」基地相連，兩期開發總面積達5400坪，以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩塊基地總共四座超高樓層建築量體，將以中原站「摩天捷運地標」之姿傲視雙北。

大型住宅開發案的規劃與建造，需要集結強大團隊，負責銷售的海悅廣告表示，面對本案旗艦級的規劃尺度，國泰建設與三井不動產集團做的不僅僅是蓋房子，更多的是為中和地區帶來有別於過往的優質住居體驗，及生活視野新高度。在台日兩大建築品牌合作下，融合雙強優勢，更為本案注入細膩質地。

國泰建設對於格局規劃非常講究，向來優先考量住戶生活質感，尤其重視採光通風與空間感，以本案48、52坪為例，就做到三面採光，主、客浴皆開窗；三井不動產集團則是引進日本建築精神，如邀請日本首屈一指的NSD日建設計，為本案打造精緻豐富的公設場域，從規劃到設計，皆提供住戶卓越生活品質。

本案採低建蔽率規劃，一樓是大面積退縮的林蔭步道與沿街廣場，待兩期基地完整開發時，嶄新街廓合體相連，將成為時尚潮流與休閒綠意兼具的大型質感聚落。回家走在大尺度退縮的林蔭步道上，就像是置身日本街頭一般，能夠體驗中和嶄新的日系街廓與住居，備受期待！

今年適逢國泰建設成立60周年，未來發展計畫眾望所矚。國泰建設表示，今年將在北中南各地區推出七案，銷售額有望創下歷年新高。

其中新北指標大案中和「META PARK」、「METRO PARK」兩期總銷金額合計逾320億元。未來持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與優質廠商，並透過多元開發的方式，與合作夥伴組成策略聯盟，增加複合式開發視野與機會。

國泰建設與三井不動產集團合作愉快，除了先前飯店和住宅合作案，國泰也透露，尚有高雄鳳山lalaport休閒購物中心合作案進行中，此外，結合國泰深厚的住宅開發實力，及三井不動產集團豐富的商場營運經驗，成功取得新竹市政府崙子段公辦都更案，再次展現雙強聯手實力。未來雙方將持續合作，於全台六都評估適合開發的住宅或複合式不動產，為城市與民眾帶來更優質的建築品質和生活體驗。