據觀察者網引述香港《南華早報》26日報導，多國駐華使節當天在北京表示，現有國際體系迫切需要改革，中國作為聯合國安理會常任理事國和世界大國，在塑造未來世界秩序方面肩負「重大責任」。

中國全球化智庫（CCG）26日在北京舉行年度論壇，多國駐華大使齊聚一堂，就多邊主義問題進行圓桌討論。德國駐華大使傅融（Patricia Flor）在論壇上表示，世界需要「更有效的多邊體系」來應對面臨的多重危機，包括氣候變化、俄烏衝突以及人權和婦女權利的削弱。

傅融認為，應對上述挑戰需要各國之間加強合作與融合，以及對世界貿易組織（WHO）、聯合國等全球機構進行「和平調整」。「我們應該著眼於改革，使我們的全球秩序能夠適應我們所面臨的任務和挑戰。」

她稱，各國有必要解決當前全球框架中的一些「低效問題」。她提到，面對地緣政治緊張局勢和部分危機加劇，聯合國安理會卻「無法採取行動 」，對此，中國身為世界大國和安理會常任理事國，對塑造未來的變化負有「真正重大的責任」。

「無論中國做什麼，都關係到整個多邊秩序，關係到我們引導多邊體系改革的能力，因為我們與中國、以及我們之間的衝突越多，我們集體解決其中一些問題的能力就越弱。」傅融說。

《南華早報》稱，她的看法也得到了土耳其駐華大使伊斯梅爾·哈克·穆薩的贊同。

穆薩表示，中國在推動國際機構改革方面負有「巨大責任」。在他看來，儘管現有的自由主義國際秩序可能阻止了第三次世界大戰，但它「未能為所有人提供可持續的和平與安全」，「目前的全球治理機制無法及時、公平和有效地應對全球挑戰」。

穆薩說，國際體系面臨的政治、經濟、環境和技術挑戰都表明瞭轉型的「迫切性和必然性」。「我認為，我們幾乎都同意當前系統的一些低效之處。我們不要等到發生重大衝突後才對其進行改革。」

穆薩呼籲建立一個基於團結而非兩極分化的、強有力的全球治理體系，並表示土耳其將繼續呼籲對聯合國和其他多邊機構的改革，以建立「公正和公平的新秩序」。

報導稱，歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）也表達了類似的觀點，稱世界正在「從全球化走向分裂」，這凸顯了加強多極體系的重要性。

他表示，要做到這一點，「一個非常簡單的方法」就是加強、協調和堅持《聯合國憲章》的基本原則，在原則問題上妥協將導致分裂和衝突。「中國作為安理會常任理事國，有特殊責任保護《聯合國憲章》的基本規則和基本原則。」

南非駐華大使謝勝文（Siyabonga Cyprian Cwele）則在會議上指出，現有的世界秩序正面臨單邊主義日益加劇、地緣政治對抗等挑戰，有些國家「有時公然違反國際法和實施雙重標準」，其結果是國與國之間的信任不斷受到侵蝕，削弱了國際社會應對共同挑戰的能力。

謝勝文說，雖然聯合國在貧困和人權等問題上做出了重大貢獻，但它亟需現代化，以提高效率和包容性。「我們認為，多邊主義，即集體解決方案的概念，必須成為各成員國在《聯合國憲章》的指導下接觸的核心，而加強和轉變多邊關係需要新的動力和政治意願。」

近年來，多國要求聯合國改革，尤其是重組安理會的呼聲越來越高。安理會現有五個常任理事國，即中國、美國、俄羅斯、英國和法國，而巴西、德國、印度和日本等國一直在推動加入安理會。

去年11月，時任中國常駐聯合國代表張軍在第78屆聯合國大會全會審議安理會改革問題時曾指出，中國同廣大會員國一樣，呼籲並支持對安理會進行全面、有意義、系統性改革，確保安理會有效履行聯合國憲章賦予的職責，及時回應國際社會期待，有力維護國際和平與安全。

張軍表示，安理會成立78年來為消弭衝突、避免戰爭發揮了不可替代作用。同時，安理會的問題也必須得到正視，最根本問題就是組成不公、代表性不足、結構不合理，單一陣營長期主導安理會事務。只有找準「病根」才能對症下藥，改革也才能有的放矢。

張軍同時強調，安理會改革事關會員國根本利益和全球治理體系調整，牽一髮而動全身。複雜問題沒有簡單解決辦法。任何改革方案都必須兼顧各方關切，必須經得起時間和歷史的檢驗。改革必須真正體現國際公平正義。