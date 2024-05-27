近年來人工智慧技術蓬勃發展，已然成為全球各領域不可或缺的核心元素。金屬中心於5月下旬舉辦「人工智慧系統實驗室成立暨合作備忘錄簽署」，揭牌成立人工智慧系統實驗室，並與日本 AI HAYABUSA簽署合作意向書，促成人工智慧產業化。

AI HAYABUSA於2017年3月在日本函館成立，母公司為東京都株式會社MIRUC光學。該公司專注於開發基於圖像分析的人工智慧演算法，並利用機器學習、深度學習與圖像處理技術，為各行業提供多元解決方案。其技術已廣泛應用於汽車製造、半導體、電機、金屬加工、食品與醫療藥品等領域。

金屬中心董事長林仁益表示，台灣擁有強大的AI硬體實力，但在軟體與應用面則尚有精進空間。為此，金屬中心與AI HAYABUSA攜手，以台灣製造業為試煉場域，並以人工智慧系統實驗室為研發基地，共同研發來提升雙方技術，達到資源共享共贏。

此次合作不僅是台灣人工智慧產業化的重要里程碑，更是台日兩國產業界AI技術交流與合作的嶄新開端，希望過雙方共同努力之下，為人工智慧領域發展開啟新的篇章，以及為未來的科技創新與產業發展描繪更加璀璨的藍圖。