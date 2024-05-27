台中廖姓、徐姓嫌犯在臉書、Dcard等社團，銷售知名韓團BLACKPINK、IU等演唱會門票，但實則手上一張票都沒有。廖、徐在網路上的貼圖，則是修團軟體，盜用他人圖片，藉以取信粉絲他手上有票，待匯款後即斷絕聯繫，警方在網路巡邏時發現異狀，日前逮捕2人，在屋內起出毒品，訊後均依法送辦。

警方查出，31歲廖男、32歲徐男在台中租在套房內，利用旋轉拍賣等平台貼文，佯稱可以購買知名韓團、泰勒絲、五月天等演唱會門票，甚至貼出PG ONE門票，藉以取信粉絲，實則，圖片是網路下載別人購得的門票圖片，警方搜索時，在2人住處並未發現任何門票，兩人坦承利用修圖軟體塗改座位截圖及變造人頭身分證、偽造取票序號及號碼等詐騙手法取信粉絲。

網路對話。（翻攝畫面）

嫌犯在社團軟體上貼出門票，實則是盜用他人圖片。（翻攝畫面）

警方表示，廖、徐分飾賣家與買家，營造搶購氛圍，透過狡詐的「三方詐騙手法」買空賣空，員警見時機成熟，3月中旬持搜索票將廖、徐兩名犯嫌查緝到案，現場查獲作案手機、安非他命吸食器等證物。

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