國內申請外籍看護，必須先由醫療機構進行巴氏量表專業評估，因巴氏量表衍生醫療糾紛，多位立委都提案要免除80歲以上被看護者巴氏量表評估。勞動部27日回應，因涉及長照服務及醫療專業，將與衛福部跨部會、專科醫師學會、學者、專家及相關團體充分討論，目前會以精進「家庭看護工多元免評認定方式」及「多元照顧陪伴服務試辦方案」為主。

國民黨立委林德福、楊瓊瓔、馬文君、涂權吉、呂玉玲、鄭正鈐、張嘉郡、王育敏、王鴻薇等人提案修正《就業服務法》，欲放寬80歲以上被看護者免除巴氏量表評估，國民黨立委黃建賓則提案增列70歲至79歲患有癌症二期以上，也免除巴氏量表評估，上述提案27日送入立法院社福環衛委員會審查。

國民黨立委王育敏表示，巴氏量表評估屢傳醫師遭家屬暴力攻擊，3黨總統候選人都曾提出相關政見及看法，時任總統候選人侯友宜更提出80歲以上免巴氏量表政見，獲得很多基層支持，許多立委看到民眾需求，因此提案廢除巴氏量表，免得長輩舟車勞頓前往醫療機構，家屬也不會感到著急，擔憂找不到人照顧長者。

她也強調，提案只是廢除80歲以上長者巴氏量表評估，勞動部可列出優先申請順序，放寬巴氏量表絕不代表衝擊國內長照體系。

民進黨立委林月琴則指出，不少重度失能長者家庭反映，家庭看護移工較喜歡照顧輕度失能、可自理生活長輩，擔憂廢除巴氏量表評估後，重度失能長者家庭更難聘人。此外，我國80歲以上長者約34.35％無衰弱、35.33％為輕度衰弱，全面開放聘用家庭看護工資格，會不會增加老人依賴性？甚至輕度障礙長者家庭的家庭看護工，反成家庭幫傭？

勞動部長何佩珊表示，全球搶工，開放80歲以上者免巴氏量表評估，很可能使重度失能長者使用資源被排擠，去年已提出「家庭看護工多元免評認定方式」，使3類對象免巴氏量表評估，截至今年3月已有1萬2000人採用此方式申請，已超越透過巴氏量表申請移工的人數。

何佩珊表示，勞動部也正擬定「多元照顧陪伴服務試辦方案」，與NGO團體、仲介合作，由仲介統一派案，讓移工提供退化長者家庭照顧服務，移工們將可適用《勞動基準法》及勞保，此試辦方案是自費，不會影響本土長照就業。

衛福部長照司長祝健芳表示，我國80歲以上長者為91萬餘人，其中53萬長者非失能者、基本生活可自理，我國與世界各國都強調要減少長輩依賴，訓練期自我照顧能力，國人過往引進移工照顧，有時變成茶來伸手、飯來張口，擔憂長者自我照顧能力退化，衛福部更期待引進家庭看護工給真正有照顧需求的長者。