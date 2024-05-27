女星小S（徐熙娣）2005年和許雅鈞結婚，婚後生下3個女兒，時常透過節目與社群分享家庭生活的她，日前在節目上透露，有次她與外國老師視訊學英文時，老公喝醉返家竟誤會她出軌，還要她滾出家門，讓她相當尷尬。

小S在《小姐不熙娣》提到，之前她下載英文教學軟體，與外國人視訊學英文；豈料有一次許雅鈞喝醉回家，一開門見到她與外國男生在聊天，竟然誤以為她出軌，當場怒吼：「妳在跟誰講話？！」接著更追問「妳三更半夜在跟那個老外講話，他是誰？！妳是不是在外面跟這老外亂搞？！」讓她當下十分慌張，急忙跟外國人老師道歉，並匆匆關掉視訊，與許雅鈞解釋對方是老師。

影片嵌入自《小姐不熙娣》YT

然而，隔天一早，小S質問許雅鈞「你知不知道你昨天多丟臉？你叫我滾出家門」時，丈夫竟完全不記得了，甚至堅稱「沒有這件事」，讓她相當傻眼。對此，一旁的女星李新表示，這代表老公緊張且在乎你，加上喝醉後往往都會做出最真實的反應，「代表你在他心目中位置很重」。

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