在經濟部產發署、國科會、資策會等相關部會首長見證，以及全球科技巨擘輝達（NVIDIA）、英特爾（INTEL）、美超微（Supermicro）、鎧俠（KIOXIA）及華碩集團、優必達、AI大聯盟、正崴集團、森崴能源、富威電力、欣鑫天然氣及優崴超算等貴賓共襄盛舉下，正崴集團董事長郭台強宣示，將打造台灣成為A I的革命運算基地，期盼日後成為亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，協助台灣產、學運算全面升級。

郭台強致詞表示，目前正崴已投入初步的建廠規劃，第一期預定將在今年第四季即可完成H100-128台AI伺服器建置1024張顯卡，建置完成後，將是目前國內規模最大的AI運算中心，並且將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一。

郭台強指出，利用AI算力提升企業和國家的整體競爭力，協助企業將「產業AI化」與「AI產業化」，未來只要台灣有需要，正崴集團將「無上限」的投入建置最新的運算基地。同時，帶領能源管理及綠電專家的森崴能源，和雲端及人工智慧服務權威的優必達，成立「優崴超級運算股份有限公司」（優崴超算），透過國內外所有科技夥伴全力相挺，共同打造台灣成為全球AI運算及綠能發展的重要基地。

正崴集團、優必達、森崴能源今日共同簽屬成立「優崴超級運算股份有限公司」的戰略協議，優崴將整合正崴和優必達的軟硬技術實力，以及森崴的能源電力系統，讓未來算力系統有更穩定的電力供應，跨平台合作整合AI雲端技術服和能源管理、綠電服務，將是台灣AI算力的最強平台。