立院審查國會改革法案，台北市長蔣萬安昨說，以往很多重要法案包含政府總預算案，沒有經過委員會發言討論，用1分鐘念完法條，就送到院會二三讀，要求不要雙標。民進黨立委批評，連蔣萬安都已經加入造謠的行列，蔣萬安過去勞基法站了2小時冗長發言、前瞻審預算站在桌子上抗爭、促轉條例每一條上來發言，不要選擇性失憶。

民進黨團總召柯建銘說，過去有爭議性法案，沒有錯，完全沒有辦法處理的時候，有抽出逕付二讀，但是中間另有朝野協商，還有簽名，要表決過程幾個人發言，而且讓國民黨講到好講到飽，不限制發言人數。

他說，最有名例子就是2016年不當黨產條例，以及2017年促轉條例蔣萬安當時每一條上來發言這違法違憲，蔣萬安忘記自己做了什麼事情。他酸，請蔣萬安假如認為自己有前途，最近都不要講話，才可以自保。

民進黨立委許智傑也批評，蔣萬安過去勞基法站了2小時冗長發言、前瞻審預算站在桌子上抗爭，民進黨除非沒有爭議法案，否則都會開放大家討論，希望蔣萬安不要選擇性失憶了。

民進黨沈伯洋轟，連蔣萬安都已經加入造謠的行列，不斷講說以前當立委有逕付二讀、也有委員會不討論的狀況，大家要知道，有時候條文只修一句話，跟現在完全不能類比，不同法案，不同修法方向，全部混在一起做撒尿牛丸，這不是政院提的，這是黃國昌、傅崐萁提的國會自肥法案。