國土計畫法將於明年5月上路，許多農民仍一頭霧水，市議員吳振嘉27日質詢表示，中央把責任全推給水源水質保護區的農民，強硬實施罔顧農民權益。市長盧秀燕指出，國土計畫對五都衝擊很大，包括刑責提高、天價罰金及檢舉制度，要求中央慎思，別把責任推給弱勢的農民。

台中市今天進行市政總質詢，市議員吳振嘉、李文傑關心國土計畫議題。吳振嘉指出，中央的「國土計畫法」宣稱是保護台灣水質水量，「國產署」強制收回一堆林地，卻未好好管理，任其荒蕪，更從未造林，而「林業署」現在重視的是休閒、育樂，卻不是造林。「水保署」又做了些什麼？難怪台灣地面水利用率僅18％，其他的都流入大海。

吳振嘉痛斥中央未善盡責任，不自我檢討，卻把責任全推給水源水質保護區的農民，不但大舉加重罰款，從6至30萬提高至最高1000萬，12年徒刑，還納入「民眾檢舉獎勵機制」；最弱勢的農民不小心觸犯法規，還要受到巨大懲罰，還有天理嗎？

市長盧秀燕指出，「國土計畫法」是國之大法，但不能以犧牲農民為前提，她在行政院反映，六都市長也都有提，這對其他五都衝擊非常大，非都土地納入計畫管制加嚴，包括刑責提高、罰金天價，還有檢舉制度，農民很弱勢，如果不顧農民生計完成國之大法，她覺得要非常慎重。

盧秀燕說，國土計畫法實施後，中央有把握可以解決問題嗎？她舉例說，水利會收歸中央後，調度水源上反而衍生諸多問題，水質汙染不是農民的問題，國土計畫法明年要上路，農民直喊土地被判死刑，呼籲中央要慎思，不要犧牲農民權益。