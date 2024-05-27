抹香鯨往年多在6、7月大量現蹤東部太平洋海域，27日卻有海洋生態調查船隻，在花蓮清水斷崖附近海域接連發現9頭大型抹香鯨，認為大量群族提前現蹤的情況罕見，令調查人員感到相當振奮。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

習於沉潛於海、性格極為神秘的抹香鯨，往年多在6、7月大量現蹤東部太平洋海域，昨卻有海洋生態調查船隻，在花蓮清水斷崖附近海域接連發現9頭大型抹香鯨，由於該族群提前大量現蹤情況罕見，調查人員推測可能與食物分布、地震或海水溫度變化有關，將持續記錄該鯨種的行為與習性，為保育措施提供科學依據。

東部太平洋海域海洋生物近年出現頻率持續增加，長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司為蒐集抹香鯨的影像、聲音、航跡等資訊，提供日後研究使用，去年開始執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，每季在花蓮外海出動約10趟調查航班，記錄該鯨種的行為與習性，以了解其活動模式、遷徙路線和社群結構。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明表示，知名海洋教育推廣者廖鴻基老師昨上午帶領志工出海記錄調查鯨豚，先是在外海陸續發現飛旋海豚、弗式海豚、花紋海豚及飛魚等常見老班底，正當持續往清水斷崖方向北走時，竟陸續發現抹香鯨的身影。

呂世明興奮地分享說，大家先是看見1頭約16、17米與船隻一樣長的抹香鯨，怎料牠離開船隻沒多久，另外2頭接連現蹤，接著附近又1次出現2頭，最後4頭也冒出來，整整9頭鯨隻出現花蓮海域的情況，相當少見，不僅替航程增添色彩，也為計畫收集到許多寶貴的聲音跟數據，相信對未來海洋研究具有重要意義。

他解釋指出，抹香鯨過去都是從北往南遊，不過這次在宜蘭還沒有出現時，就先現蹤花蓮北端海域，且該鯨種往年5月多是零星現蹤花蓮海域，要到6、7月才有大量出現的可能，此次卻提前在5月底大量現蹤，情況罕見且特殊。

呂世明認為應是清水斷崖海域附近有食物，才會吸引大量抹香鯨前往覓食，至於是否與4月的地震海、水溫度變化等因有關，他說，目前還在記錄跟調查，希望能持續為大型鯨種留下相關的科學資料。

他最後也提到，今年會加開抹香鯨航班，每趟出海調查至少5小時，每航次開放20名非研究志工報名，也有全台語導覽航班，民眾可至多羅滿賞鯨官網報名。