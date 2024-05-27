星宇航空（2646）香港航線今（27）日正式開賣，7月16日起每日兩班往返台北-香港，以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，搭配港澳航線，更完善亞太市場飛航網絡。

星宇推出特別旅行企劃-暢玩「星」香港，透過創作者、藝人、部落客等不同主題視角，暢玩香港。首部曲由星宇航空玩港大使- Riko席惟倫帶大家來場「輕奢之旅」，開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞最美的維港日落海景，以時尚名模之姿穿越港島的大街小巷。

歡慶香港開航，星宇推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要40,000哩、豪華經濟艙20,000哩、經濟艙僅15,000哩即可兌換，數量有限，換完為止，會員下單即贈香港3G網卡；並與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，推出香港主題樂園酒店3天2夜23,599起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）11,999起等優惠方案。