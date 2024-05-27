台股大盤走向，完全牽動國人的消費信心！27日發布的5月消費者信心指數（CCI）總指數72.2點，與月增8.83點，4月CCI下降10.14點的空間幾乎一次回補，和台股大盤月增7.12％，完全一致的方向和力道。同時，調查的六項分項指標也全面上升，為今年來第二度六項全升。

CCI六項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，其中，5月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本次調查為59.35點，較上個月調查結果上升34.7點，回到今年1至3月的相近水準。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布調查113年5月消費者信心指數(CCI)結果，調查期間為113年5月18日至21日。中大台經中心執行長吳大任表示，國人消費信心5月總指數和3月的73.51點，顯示4月19日的台股大盤重挫逾600點及震盪等衝擊因素已經消失，5月期間台股明確回升，國人消費信心也恢復了。

吳大任指出，5月間的國人消費信心強勁，可以注意到歷來極少上升的「物價水準」，本月調查為31.39點，也有月增2.61點。實際上，5月是民生電價上漲的第二個月，從CCI調查結果顯示，國人仍對物價走向的信心在上升。

此外，5月上升幅度第四的指標「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為111.09點，較上個月調查結果上升3.29點；而單獨項目的「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為106.27點，與上月的調查結果相較上升3.5點。

吳大任指出，這兩項都和中長期消費意願有關，其中房地產項目是最大關鍵，從絕對水準來看，今年以來是六項分項指標中唯一持續呈現樂觀的一項，顯示國人對於投入不動產的信心持續樂觀，除了通膨因素吸引個人資金配置房市，台股熱絡帶來的財富效果更讓民眾更有意願購屋。