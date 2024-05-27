中打查獲詐騙集團以「假愛情交友」取得被害人信任，再冒稱央行官員騙走金融帳戶及密碼，轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方2024年2月間逮捕陳男等6人，初步清查有22人受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中打查獲詐騙集團以「假愛情交友」取得被害人信任，再冒稱央行官員騙走金融帳戶及密碼，轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方2024年2月間逮捕陳男等6人，初步清查有22人受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

詐騙猖獗，中打查獲詐騙集團先以網路「假愛情交友」手法釣到肥羊，詐稱從國外匯款給對方，但錢卡在「外匯局」；另冒用前金管會主委黃天牧等名義，佯稱是央行官員，騙走金融帳戶及密碼，轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方今年2月間逮捕陳男等6名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦，初步清查有22名民眾受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。

中央銀行去年底即發布示警，有詐團冒用央行「外匯局」官員名義行騙，向民眾詐稱金融帳戶未開通外匯功能，導致錢被擋在「外匯局」，須提供提款卡、身分證件等個資給「外匯局」官員開通放行，提醒民眾切勿上當。但刑事局打擊詐欺犯罪中心透過大數據分析「取簿集團」案件，發現中部仍有多人受騙。

中部打擊犯罪中心調查，詐騙集團成員先以「假愛情交友」手法，透過網路與被害人大談網戀，並佯稱已從國外匯款給對方，另再冒用前金管會主委黃天牧等人名義，透過Line自稱是「央行外匯管理局」官員，並秀出假造「工作證」及「身分證」照片，取信被害人。

「假官員」向被害人宣稱，只要提供金融卡及帳戶密碼，由官員開通，國外匯款就可到帳，並佯騙有警察局資金系統保障安全，騙走被害人帳戶。

中打與彰化縣警局北斗分局、苗栗縣警察局刑大共組專案小組，今年3月18日持搜索票及拘票前往彰化縣員林拘提到與詐團合作的「收簿集團」主嫌陳男，並在苗栗市某寺廟逮捕車手及詐團成員。

中打偵六大隊第二隊隊長陳昭谷表示，全案共查獲陳等6名嫌犯，查扣手機 、金融提款卡、點鈔機及現金40萬餘元等贓證物，初步清查有22人受害，被騙走帳戶及款項各10萬至50萬元不等，被騙總額約207萬餘元，警詢後，將陳等6人各移送彰化及苗栗地方檢察署偵辦。