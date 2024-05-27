西港刈香27日進入燒王船尾聲，上千信眾爭當縴夫，將王船拉出王船廠，沿街拖行1公里抵達王船地，形成著名的「陸上行舟」；西港慶安宮將千歲爺與中軍兵將恭請上船後，王船約10時10分引火，造價上百萬元的王船不久即被大火籠罩，廟方人員高喊：「一帆風順！順風相送！」恭送千歲爺，將西港刈香帶入高潮。
西港刈香已有240年歷史，每3年舉辦1次，今年是第81科香，27日舉行送王儀式，上午8時以人力牽繩，將王船拉出王船廠，上千信眾爭著拉繩，認為能夠添福、保平安。
王船沿街行走時，船上神職人員頻頻拋擲糖果、金紙，吸引沿路居民爭搶。
拉王船的麻繩長達數百公尺，王船要轉彎時，需工作人員指揮前方信眾放鬆繩索，否則信眾只顧著拚命出力拉船，造成王船轉彎角度過大或不足，「陸上行舟」有相當的難度。
陸上行舟約48分鐘後抵達1公里外的王船地，廟方以重型吊車將王船吊起，10：10調整好角度，將王船安座在堆積如山的金紙堆中，再把紙札的中軍府兵將裝載上船，船上神職人員向王船祝禱後離船。
廟方此時吹起號角，並高喊：「一帆風順！順風相送！」，王船上中軍府的香火燃燒越來越旺，約20分鐘就全船大火，廟方陣頭在王船四周遶行送王。
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