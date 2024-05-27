環保稽查人員在用餐時刻爬上燒烤店屋頂檢測。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）

羅屏東市區一家新開幕燒烤店，生意興隆，每到用餐時段大排長龍，但四處飄散的油煙異味也讓附近展民苦不堪言，向屏東縣政府環保局投訴超過40次，環保局屢次稽查均無改善，累計重罰88萬元，若再不改善，將依法命業者停業。

附近居民向環保局投訴表示，這間新開幕的燒烤店，每到用餐時間門口經常大排長龍，尤其假日更甚，附近居民除了中午及晚上用餐時間須緊閉門窗外，所曬衣服也沾滿油煙味，嚴重影響四周居民生活品質，連鄰近學校師生上課品質也受到影響。

環保局表示，業者雖裝有靜電式油煙處理設備，將油煙收集至二樓頂排放，但處理效能不佳，導致油煙四處逸散，開幕至今已被陳情超過40次，每次環保局接獲陳情電話都立即派員前往稽查，剛開始先勸導請業者自行改善，之後又派專家學者進場輔導，但業者屢勸不聽，每次都顧左右而言他，例如要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商等等多種理由搪塞。

環保局指出，在4月底前已執行異味污染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，截至目前已裁處88萬元並限期改善，近期業者屢次向環保局宣稱已改善，但民眾仍陳情不已，環保局再度於5月10日進行採樣，檢測結果污染更甚以往，異味值高達228，已超過標準20幾倍，將再度裁罰，並命業者在6月底前改善，若仍未改善將依法命業者停業。

環保局表示，屏縣歡迎餐飲業者進駐屏東，提供屏東縣民各類美食佳餚、促進屏東的經濟發展，但無論如何，餐飲業者仍應做好相關油煙異味、油水分離等污染防制設備後再行營業，千萬不可以為了賺錢獲利，節省污染防制設備支出，而犧牲屏東縣民居住環境品質，呼籲業者做好污染防治設備，才能永續經營。