美國運輸安全管理局（TSA）統計，今年前3個月左右，美國每天搭機的人次大概有250萬左右，已回復到疫前2019年水準。在疫情剛爆發的2020年，只有50萬到100萬之間，後來才慢慢回流。

TSA預估，在航空業全面復甦下，今年夏天將成為有史以來最繁忙的暑假。不過，美國大鬧機長荒是長期的問題，因為想要申請的人太少，同時也礙於報考資格太嚴苛。

據悉，若航空公司沒有出資，使用自己的錢去學開飛機的話，在美國需要至少10萬美元。同時，飛行時數至少要累計1500小時，才算合格的民航機師。除非自身經濟條件不錯，才可在短期內達到規定的飛行時數。

為了解決機師嚴重不足的現況，美國國會打算鬆綁目前的飛行時數，同時，也希望把開貨機或客機的機長退休年紀，從65歲延長至67歲。不過，這兩點的爭議點不小，目前改變的機率不大。

美國合格的資深機師認為，其實在最初的500小時，學到的專業知識最多，之後基本上就是重複地累積經驗。不過，若沒有飛到1500小時，薪水也無法這麼多。

美國運輸部表示，受到加薪的激勵，短期來說人力應該不會太吃緊。美國最大的機長工會ALPA指出，其實飛行員並沒有不足夠的問題，真正的原因是航空公司增設過多航班，才會顯得機長人數不夠。