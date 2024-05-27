股東常會除承認去年度營業報告書及決算表冊案、盈餘分配案，2023年公司每股盈餘4.81元，通過發放3元現金股息，也選一席獨立董事，由天勤光電董事長特助王惠卿當選。

黃清森指出，2023年度歷經主要市場美國通膨升息削減消費力道、客戶去化庫存採購政策保守、為因應市場狀況推出具價格競爭力產品以激勵買氣等不利影響；嘉威憑藉多年深耕市場實力及原料價格回穩，雖毛利率回升、營業淨利率與上年度相當，營收規模減少仍影響整體獲利表現。展望今年，主要客戶庫存去化逐漸結束，市場銷售樂觀外，嘉威本身掌握領先業界的設計能量、提供客戶從設計、生產、出貨及在地化的一條龍服務，除原有的餐具產品穩步成長外，廚具產品滲透率逐年提升。另一方面，環保、減碳的議題持續升高下，客戶對環保產品的需求增強，嘉威早先引進R-PET原料開發產品，已經可滿足市場及客戶需求。

嘉威生活指出，為了滿足美國客戶Walmart、Target等大客戶對第二產地需求，嘉威也在越南建置第二生產基地，包括董事長以及台籍、陸籍幹部今年5月陸續視察之後，下半年將舉行上樑典禮。

吳世偉表示，綠色產品方面，嘉威8年前針對原材料進行產品研發，目前已經推出多款減塑產品，同時與日本回收環保再生工廠合作，提供品質穩定的原料，並簽訂長期合作，未來會有更進一步深度合作。而他剛剛從美國回來，與Walmart、Target都在談未來合作計畫，由於第二生產基地的確認，客戶樂見嘉威生活的配合及技術發展，讓Walmart對R-PET對環保材質產品採購意向更為堅定，越南新廠將致力於環保材質生產，對雙方永續經營和降低關稅都有很大幫助。