本周美廢轉平，豐興盤價連3周平盤，本周廢鋼收購價在每公噸1.08萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼每公噸至2.67萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周平轉跌，從每公噸365美元小跌至363美元；美國貨櫃廢鋼本周報價持平至每公噸348美元；澳洲鐵礦砂續漲，由每公噸117.3元跌上升至120.6美元，漲幅略擴大。