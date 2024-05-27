本周美廢轉平，豐興盤價連3周平盤，本周廢鋼收購價在每公噸1.08萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼每公噸至2.67萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周平轉跌，從每公噸365美元小跌至363美元；美國貨櫃廢鋼本周報價持平至每公噸348美元；澳洲鐵礦砂續漲，由每公噸117.3元跌上升至120.6美元，漲幅略擴大。
豐興(2015)周一(5月27日)開出本周內銷盤價，盤價連三周持平，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品基價也維持平盤。豐興表示，國際原料低檔盤整，來到相對低點但還未反彈。而近期雨季，不過公司出貨仍佳。
本周美廢轉平，豐興盤價連3周平盤，本周廢鋼收購價在每公噸1.08萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼每公噸至2.67萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周平轉跌，從每公噸365美元小跌至363美元；美國貨櫃廢鋼本周報價持平至每公噸348美元；澳洲鐵礦砂續漲，由每公噸117.3元跌上升至120.6美元，漲幅略擴大。
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