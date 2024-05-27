技專校院招生委員會聯合表示，113學年二技技優入學招生統一分發結果今天放榜，共錄取134名，錄取率為79.8％，較112學年錄取116名，增加18名。

113學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校101系（組）、學程，提供招生名額503名。

技專校院入學測驗中心說，113學年度二技技優保送錄取生與技優甄審正、備取生共168名完成上網登記就讀志願序，比112學年171名減少3名。113學年度就讀志願序統一分發錄取134名，錄取率為79.8％。

技專校院招生委員會聯合會王主任錫福特別提醒二技技優入學分發錄取生，必須依分發錄取學校規定之時間及地點辦理報到，逾期未完成報到手續之分發錄取生，甄審校院得直接取消該分發錄取生入學資格。

已辦理報到之分發錄取生，須於6月4日17時前以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加其後當學年度各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系相當年級之招生。