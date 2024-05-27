烏克蘭前線部隊正面臨彈藥不足的窘境

俄烏久戰，就在烏克蘭疾呼，彈藥即將用盡，力促盟友支援之際，消息卻傳出，俄羅斯軍火工業每天可生產12,320 枚砲彈，而每枚的製造成本約為 1,000美元（約32,160台幣）。加起來俄羅斯每月共生產 37.5萬枚砲彈，而每年可生產驚人的450萬枚砲彈。事實上，俄方造彈的速度比基輔西方盟友快了約3倍，但成本卻只有1/4。

綜合外電26日報導，全球諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company）所提供的相關數據凸顯出一項現實，那就是烏克蘭武裝部隊在依賴歐美彈藥供應，以對抗俄羅斯全面入侵之際，正面臨重大挑戰。由於俄烏戰爭使用的砲彈數量龐大，從一開始，這場戰爭就被描述為「砲火大戰」（battle of fires）。

這促使美、英和其他歐洲盟國致力設法提高產量，儘管它們整體的經濟實力遠超過俄羅斯，但製造砲彈的能力卻仍落後對方。因此，前線的烏克蘭士兵說，他們每向俄羅斯陣地發射1枚砲彈，俄軍就能以約5枚砲彈反擊。烏克蘭部隊說，雖然困難重重，但他們已經變得很擅長設法彈無虛發。

第57旅砲兵連指揮官柯斯坦丁中尉說：「通常我們只需1—3枚砲彈，就能徹底摧毀1個目標。」目前57旅正在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）區對抗俄軍的新一輪入侵。

美國彈藥產量遠不及俄羅斯

更糟的是，由於烏克蘭嚴重缺乏彈藥，意味部隊只能在訓練中假裝發射，唯有在實戰時，才會真正動用砲彈。呼號為「槍機」（Bolt）的士兵在訓練第5旅偵察營新兵時說：「我們缺乏次世代輕型反坦克武器（Next-generation Light Anti-tank Weapon，N-LAW），而我們需要更多。」當他被問及，對英國武器組裝廠有什麼話要說時，他直言，雖然很感謝西方夥伴援助，但可能的話，要是可以提供更多北約彈藥，他們會非常感激。事實顯示，生產武器和彈藥舉足輕重，這也正是為什麼許多專家會說，烏克蘭想要戰勝，重點在於工廠生產線，而不是前線。