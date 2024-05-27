告五人25日帶著「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」到了西安站，唱到〈在這座城市遺失了你〉時，亞洲天王任賢齊突然升上舞台，讓全場歌迷受寵若驚，尖叫聲響徹雲霄！任賢齊說，〈在這座城市遺失了你〉就是他認識告五人的歌曲，「當時想說哪個傢伙寫的歌這麼好聽，漸進式的編曲很有畫面感，我聽這首歌時就覺得這個樂團將來一定未來無限！」

告五人也和任賢齊合體重現了極受歡迎的〈對摺〉，笑說：「齊哥難得來，絕對不能只唱一首歌就放他離開。這首歌曲不只我們3個喜歡，大家一定也都很喜歡，可以把這份心意『對摺』起來放在心底！」任賢齊大大擁抱了雲安、犬青及哲謙，讓告五人滿是感動，謝謝任賢齊從他們第1場簽唱會就力挺到底。

告五人25日在西安舉辦演唱會，任賢齊驚喜現身讓歌迷超驚喜。（相信音樂提供）

任賢齊提攜後輩不遺餘力，告五人2021年在西門町舉辦《運氣來得若有似無》專輯簽唱會時，任賢齊和公司串通好秘密現身，讓告五人當場激動到腦筋一片空白，2022年告五人在長沙舉辦《在這座城市遇見了你》巡迴演唱會，任賢齊也無預警突擊演唱會；2023年雙方在節目《我們的歌》共演，其中共鳴度超高的〈對摺〉合唱片段創下破300萬點閱佳績。告五人也曾受邀擔任任賢齊《齊跡在路上演唱會2023》演唱會深圳場嘉賓，在音樂路上互相支持。

告五人25日在西安舉辦演唱會，任賢齊驚喜現身讓歌迷超驚喜。（相信音樂提供）

告五人今年在金曲獎一舉入圍「最佳樂團獎」、「年度歌曲獎」、「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」4項大獎。日前在2024hito流行音樂獎搶先奪下「hito冠軍王」、「hito進榜最久歌手」及「hito樂團」，以歌曲〈帶你飛〉獲得年度十大華語歌曲，《帶你飛》專輯榮獲Hit Fm年度十大專輯，囊括5項大獎，增添金曲獎好彩頭。