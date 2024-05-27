柯建銘。（本報資料照片）

立法院審查國會改革法案場內外都發生抗爭，國民黨立委許宇甄呼籲賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲舉行國政諮詢會談，或召開國是會議，解決爭議。對此，立院民進黨團柯建銘批轉移焦點，再製造一個糾紛，以為層次拉高事實上是烏賊戰術，其實立法院長韓國瑜一句話就停下來了，大家遵守議事規則就好。

柯建銘說，賴總統以總統的高度，總統是國家安全的守護者，憲法守護神，不希望對立，希望趕快過去，回到程序上處理，憲政秩序趕快恢復，賴總統很基本要求，請大家在遵守法律、遵守程序正義，請國民黨不要再亂拗了。

柯建銘也批，國民黨很會轉移焦點，用烏賊戰術，竟然講說請賴總統開國是會議，其實這很簡單韓國瑜一句話就停下來了，大家遵守議事規則就好，照程序來就好了，朝野來談到底要不要遵守規則，這樣一句話。

柯建銘說，無限上綱到請賴總統開國是會議，國民黨開始罵賴總統製造衝突、說國民黨都是照程序來，轉移焦點，好像是找總統來談，要抹黑總統，再製造一個糾紛，以為層次拉高事實上是烏賊戰術。

柯建銘認為，立法院一句話，大家坐下來談就好了，明天過後我們提釋憲，已經到了臨界點了，朝野應該坐下來好好談一談，建立一定的遊戲規則，按過去如常的，立法院才能運作。

柯建銘強調，這不必開國是會議，傅崐萁、黃國昌、朱立倫、柯文哲，想清楚就好了，一念之間而已，就一句話，跟韓國瑜呼籲，這樣的行為，毫不客氣的講，繼續破壞下去，沒有所謂紛擾會過去，現在只是衝突的開始而已，不要當歷史罪人。

柯建銘說，警告國民黨、民眾黨，請自己思考清楚，人民眼睛看得很清楚，一直抹黑做假，最後沒有人相信你，不希望台灣變成說謊的國家，道德價值底線還是要守住一直惡搞下去，只剩下極少數深藍，小草也會走人，相信台灣民主不會被這樣扼殺掉，台灣民主還是有生命力的。

另外，有民團不排除提出公投，柯建銘說，通過以後一定提釋憲，豈可不釋憲，國家會完蛋，一定提釋憲，行政部門要不要提覆議，我們尊重，公民團體當然可以公投。

柯表示，黨團能夠做的，至少馬上提釋憲，一個實體的擴權違憲，一個程序性的違憲，因為沒有照程序來，不發言、表決人數算錯，用舉手表決，程序性釋憲，過去有案例，釋字499程序性出問題，也判雙重違憲，會請大法官定奪。