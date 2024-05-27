財政部統計，已經超過民眾已經83％的民眾已經報完稅了。從5月1日開始申報綜所稅，到5月31日止，已經剩下不到5天的時間，根據財政部統計，從5月1日到26日止，已經有557萬戶完成報稅，剩下約113萬民眾、約17％的申報戶還沒有報稅，還沒申報的民眾加緊腳步。
財政部估計，今年個人申報綜所稅戶數約670萬戶，主要是因為今年18歲以上的民眾，如果不是在校就學、身心障礙、無謀生能者，就要自行申報。
財政部統計，已經超過民眾已經83％的民眾已經報完稅了。從5月1日開始申報綜所稅，到5月31日止，已經剩下不到5天的時間，根據財政部統計，從5月1日到26日止，已經有557萬戶完成報稅，剩下約113萬民眾、約17％的申報戶還沒有報稅，還沒申報的民眾加緊腳步。
財政部估計，今年個人申報綜所稅戶數約670萬戶，主要是因為今年18歲以上的民眾，如果不是在校就學、身心障礙、無謀生能者，就要自行申報。
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