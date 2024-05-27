新竹市東區慈雲路晴空匯28層樓住宅大樓，昨天（26日）深夜10點55分發生地下室疑似變電箱火警，雖無火勢，但濃煙發生煙囪效應不斷向上竄升，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職。

新竹市消防局長李世恭今天表示，火警發生後，起火點雖無大火，但因電纜悶燒，造成大量濃煙，又因排煙機因電線被燒毀無法作用，導致濃煙夾帶大量戴奧辛與焦油隨著煙囪效應沿著樓梯、管道間向上竄，不僅整棟大樓住戶都因濃煙受困，更不幸造成兩位資深消防隊員殉職，當時就算有緊急排煙機，但因大樓空間的問題，根本派不上用場。

新竹消防局救出大樓住戶的孩子。（陳育賢攝）

民間公司提供大型吊車讓消防局人員救援住戶。（陳育賢攝）

今早陸續被以雲梯車救援下樓的1位住在25樓的住戶表示，昨晚火警一發生立即斷電，當時正要入睡，但因冷氣停了才起來查看，此時就聽到警報器響起，大樓住戶的群組也開始互傳訊息，指地下室發生火警，請大家冷靜在家中應變。

但不到5分鐘，就聞到煙味，隨後就看到濃煙從大門門縫鑽進來，他趕緊拿毛巾塞住門縫，帶著一家4口躲到陽台，並把氣密窗關緊，但煙仍從門縫不斷竄入，期間本想進入房內查看可否逃生。

結果因濃煙根本無法進入屋內，大樓的火警灑水設備則無啟動，一家大小就這樣躲在陽台10個小時，之後才在消防隊員入屋內引導他們到隔壁鄰居的陽台，由面慈雲路一側的雲梯車救援下來，真的很謝謝消防人員。

另位住戶表示，原本竄入的濃煙是白色的，但經數小時後回到屋內，地板上滿滿是一層厚厚的黑灰與焦油，因此大家的鞋子、衣服都是沾滿黑灰與焦油，還好大人與小孩都無礙，只是孩子有受到驚嚇與輕微嗆傷與嚴重口渴。

而截至中午，消防局已陸續以雲梯車救援疏散170人左右，尚有近30人在頂樓或高樓層家中待救援；獲救住戶則多無礙或輕微嗆傷與受到驚嚇，有不適者均送醫檢查與觀察。