新竹市東區豪宅「晴空匯」大樓26日深夜10點55分發生地下室電纜火警，現場產生煙囪效應，有毒的戴奧辛濃煙沿著管道間向上竄升，造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職。火調人員上午重回火場，初步鑑識發現，起火點疑似是大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒。

根據火調人員，起火點疑是D棟大樓B1電纜線的電力線架起火燃燒，因電纜線配置在管道間，電纜蒙皮大量燃燒後的濃煙隨著管道間一路往上竄。且該處是整棟大樓電力供應管線，造成現場停電，抽風機無法啟用，濃煙才迅速竄升。

消防局長李世恭傷痛表示，兩位同仁是上8樓搜救，因火警的濃煙太大，加上電纜燃燒產生大量戴奧辛與焦油等有毒氣體，兩位同仁也依相關規定，在得知氧氣快沒了的時候，向指揮中心喊「Mayday」，但因濃煙真的太大，範圍也比較廣，救援同仁還沒能來得及找到兩人位置時，因兩人氧氣用盡，受不了而拔掉面罩，因此失去生命。

李世恭描述，兩位殉職警消是因接獲大樓8樓有住戶不舒服且受困，在昨天深夜11時50分以兩人一組方式進入大樓搜救，12時15分同仁接獲「Mayday」，找到兩位同仁時是12時55分，立即作緊急的CPR與相關救援，運送到大樓1樓外是1時10分。

而有現場救援的小隊長表示，現場有大量濃煙，又有焦油，殉職弟兄的面罩全都是焦油擋住視線，最後可能完全失去判斷方向的能力。