新北市副市長劉和然勉勵獲得助學基金的學生，繼續努力並在未來幫助其他人，讓愛能夠傳遞。（呂健豪攝）

新北市教育局今（27）日舉辦「112學年度【愛心相伴•夢想啟程】溫馨助學圓夢感恩活動」，透過各企業的捐款贊助，圓夢助學基金迄今已累計2.6億元，每年幫助220位清寒家庭的學子能夠順利就學、升學，副市長劉和然也勉勵受到幫助的學生，繼續用優秀的表現回饋贊助者。

劉和然表示，市府有各種管道照顧不同需要的人，圓夢基金就是針對國中小、高中成績優異但家裡需要幫助的學生所成立。「人生有夢，逐夢踏實。」他強調，每個人每天看見一樣的太陽，但上天給我們不一樣的故事，故事要自己寫，夢要自己去追逐、實現，而市府的責任跟義務就是直接提供協助或將平台建構好，讓需要被幫助的人可以去逐夢踏實。

劉和然也勉勵所有獲得獎學金的學生，不要害怕被別人幫助，因為被別人幫助過，就會在心裡種下一顆種子，長大以後準備去幫助別人，或許在求學階段沒有辦法馬上回饋，現階段就繼續用優秀的表現讓所有贊助者感受到大家的努力，但長遠來看，這顆種子會隨著學生長大、出社會而繼續茁壯，然後將它散播出去，這就是愛的傳承。

教育局表示，新北市自2005年起成立卓越清寒學生圓夢基金，長期獎助卓越清寒學生，感謝各方企業與社會善心人士長期捐贈，迄今累計獲得2.6億元捐助、獎助達4142人次，每年受資助學生約220名，幫助順利升上頂尖大專院校。

今天的感恩會活動，除了向長期捐贈的企業與社會賢達致謝，更鼓勵孩子們未來能夠回饋社會，同時宣示新北市溫馨助學圓夢基金除了於112學年度提高獎助金額，113學年度起，更將擴大獎助對象，並逐步建置數位系統以簡化申請流程及便利查詢，期盼造福更多設籍新北市的學子。

活動致詞的企業代表日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼表示，這不僅是一份捐贈，更是對學生們的關懷和支持，堅信幫助學生圓夢就是幫助社會發展。期許同學們將愛傳遞下去，共創善的循環，提升社會向上的力量，他勉勵在場所有學生「各位好的表現就是對贊助者最好的回饋！」