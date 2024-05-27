因應端午連續假期將至，考量台61線在連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路局將於6月9日（星期日）、6月10日（星期一）的中午12點到晚間9點，封閉台61線苗栗縣竹南、後龍路段6個橫向平交路口，請用路人配合。

公路局苗栗工務段表示，6月9、10日的中午12點到晚間9點，封閉的6處路口為，台61線89K＋670冷水坑（龍好街11巷）路口、台61線91K＋250復興路口、台61線92K＋330中美里路口、台61線92K＋900保福路口、台61線94K＋200竹南垃圾場路口及台61線101K＋300苗11大山腳路口。

苗栗工務段表示，平交路口封閉係採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，提醒用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。封閉路段及時段，苗栗工務段均派員偕同現場警力協助引導車流。