美股第一季財報進入尾聲，S＆P 500整體企業表現優於預期，以AI為首的科技創新革命除了相關科技股受惠外，還有和AI相關的五大產業股也將雨露均霑。

台北國際電腦展即將在6月4日至7日展開，輝達（NVIDIA）為首的相關科技股，股價早已high翻，聯博集團科技創新主題策略投資長Lei Qiu表示，世界變動迅速，科技扮演著相當重要的角色，由於AI股也和所有的產業息息相關，因此，除了AI相關產業之外，一些運用AI且具創新與顛覆能的產業股也值得關注。

Lei Qiu與聯博國際科技基金投資團隊除了看好包含人工智慧(AI)外，看好的五大產業分別是雲端基礎建設、數位金融（商務、媒體）、能源轉型、工業創新以及醫療創新等產業。

Lei Qiu指出，AI出現是下個成長的開始，也一直帶來創新，AI帶來成長的不只是科技，跟工業、基礎設相關如能源轉型、機器人等領域都會是AI的受惠產業。而科技類股因兼具「成長爆發力」及「續航力」，可望持續領跑美股。

雖然美國整體成長動能強勁，但隨著第一季資金行情退去後，市場終將回歸基本面主導。目前科技產業中個別企業的獲利能力不一，已經開始出現企業獲利預估走勢分歧的跡象。

Lei Qiu進一步說，科技產業往往具有破壞式創新的成長潛力，但當創新技術剛開始時，市場通常會低估其未來潛力。以網際網路為例，實際值與預估值的差異高達30倍；而雲端運算出來時，在一開始預估到2020年前三大雲端廠商營收可以達900億美元；然而實際上，2022年前三大廠商營收是1571美元，比原先預估多了74％。

Lei Qiu說，AI仍會是科技類股中的重要投資題材，AI的年複合成長率約19％，市場規模預計在2026年達到9000億美元4，為半導體產業帶來實質效益。目前AI 表現集中在技術提供者，但接下來企業支出將集中在打造進一步的數位基礎建設上，市場目光將逐漸轉向更多AI應用者。

在大數據、高速運算與生成式AI的帶動下，Lei Qiu說，數位基礎設施目前正處於升級的轉折點，預計將徹底改變實體世界的各個產業。布局創新題材有助於締造優異而長期的報酬，相對不受經濟週期影響，投資人可以持續留意包括雲端基礎建設與AI等投資潛力。

此外，行動寬頻普及之下，Lei Qiu表示，改變全球人口的消費內容、買賣商品與彼此溝通的方式，也加速消費者採用數位商務、數位金融與數位媒體。至於能源轉型，則因永續發展意識抬頭，在提高能源效率與生產力，同時降低對傳統資源的依賴至關重要。投資人不只是聚焦在電動車普及率，電網基礎建設、次世代能源等也值得重視。

另外，工業創新和醫療創新。Lei Qiu也會有進一步表現空間，機器人技術可望顛覆勞動力，推動下一波工業創新浪潮，尤以物流、訂單履行和餐飲業的自動化投資成長率最為明顯。醫療創新持續進展，除了改善疾病的檢測與治療，醫療照護的品質與方便性也在提升。即使是成熟而獲利有成的企業，亦可能是顛覆者如減重新藥就徹底改變消費者的福祉。

科技業週期發生巨變時，Lei Qiu表示，勢必會導致市場震盪波動，但無論市況如何，破壞式創新企業可望為股票投資人帶來長期報酬機會，在傳統股票策略之外發揮具吸引力的分散配置作用。