東森國際（2614）27日召開股東常會，今年1至4月自結財報合併營收18.97億元，歸屬於母公司稅後淨利為7,236萬，EPS0.24元；包括倉儲、貿易事業雙成長，其中倉儲事業，前4月營收4.96億元較去年同期4.29億成長16％。

東森國際董事長廖尚文指出，儘管面對兩岸關係緊張及地緣政治對經濟的影響，倉儲事業營運量仍維持穩定的營業收入及獲利。東森國際致力於永續發展，踏實經營碼頭穀倉裝卸倉儲40餘年，與世界各地穀物供應鏈接軌，多年來穩定地守護台灣的糧食安全，每年投入鉅資汰換大型吸（卸）穀機、IE3高效率馬達與高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升。

貿易事業部東森寵物雲，今年1至4月貿易事業營收8.1億元，看好寵物商機長期成長市場，東森寵物未來將持續發展寵物自營商品，多通路銷售布局，並擴大寵物醫療和保健服務的覆蓋範圍，走向複合式經營，提升經營獲利，規劃三年內進入資本市場。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面，東森購物累計前四月合併營收66.4億元，稅後淨利3.85億元，EPS為3.8元，獲利動能穩健，自然美貢獻達2,030萬港元，佔台灣地區產品銷售額之23.9％。年底目標將展店近2,000家。