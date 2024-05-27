好市多油價比坊間其他加油站便宜，統整網路歷年資料，好市多加油每公升最多可省4元，一名男子表示，許多家庭或公司行號為省加油錢，會共用一張信用卡，最近好市多發現後，開始檢查每個駕駛、騎士，確定是否為信用卡持卡人，他哀號「Costco開始抓非會員加油了」，網友看了他的貼文全都拍手叫好。

原PO今（27）日於PTT八卦版指出，收到LINE群組最新消息，好市多加油站開始抓非會員加油。他表示，好市多似乎觀察到許多男生拿女友的信用卡或先生使用太太卡片等亂象，最扯的是有公司申辦信用卡，員工要加油都使用同張卡，但上述的狀況現在全都不得使用。

原PO表示，現在到好市多加油站，立刻會有好市多員工靠近確認「是否為持卡本人」，他崩潰說，「Costco開始抓非會員加油了。」

消息曝光，一票網友拍手叫好，直呼「好市多終於發現Bug」、「早該這樣了」，認為一年的會費不過1000出頭，使用別人信用卡同時，也侵犯他人的會員權益，建議未來好市多聯名信用卡要加需綁定車號，才能加油。

另也有網友回文直言，好市多主要是靠會員會費增加收入，結果台灣一堆人貪小便宜，跟他人借卡片進賣場消費，享受服務、購物的同時，卻不願意付出對應代價，「一年會費才多少？使用者付費台灣人何時懂啊？」