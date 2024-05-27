由金馬、金鐘雙金影帝吳慷仁與金鐘女星李沐主演的末路愛情影集《塑膠花》，宣布定檔6月28日在中華電信MOD、Hami Video獨家首播，並發布正式預告和海報。超華麗陣容曝光，吳慷仁、李沐劇中相愛相殺，共譜亡命虐戀，兩人首度合作充滿火花。導演鄭雅之表示：「慷仁和李沐不僅在演戲，他們真正成為了角色，展現出真實深刻的情感。每一個眼神和動作都充滿了情感的張力和故事的厚度！」

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓擔任監製，新銳導演鄭雅之執導，雙金影帝吳慷仁，金鐘潛力新人李沐、金鐘男配高捷、北影影后陽靚、北影男配林鶴軒，共組史上最豪華「5人逃亡小隊」，加上實力派演員葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，黃金卡司一字排開話題十足。

吳慷仁、李沐《塑膠花》譜亡命虐戀。（抓馬文化提供）

周予天、馬志翔飾演警察。（抓馬文化提供）

林鶴軒也參與演出。（抓馬文化提供）

日前影集宣布將在台北電影節搶先首映前3集，粉絲引頸期盼，等著6月9日開賣搶票，今曝光首支預告，只見吳慷仁開場落寞低語：「我這個人沒有希望、也沒有退路。」下一秒卻強行將李沐綁上車，甚至凶狠賞她巴掌。葉全真飾演心碎母親，哭喊「把我的女兒還給我」，不過看似被綁架、善良純潔的女兒，似乎有著不為人知的暗黑面。

葉全真飾演心碎的母親。（抓馬文化提供）

《塑膠花》是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中詮釋沈默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。兩人展開一段逃不掉的禁忌之戀，海報上寫著「當全世界都不愛我，只有我們相互依靠」，也呼應劇中邊緣人從彼此身上獲得愛與救贖的命運羈絆。

談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助，「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位，還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」不過李沐也打趣形容吳慷仁不演戲時很像阿伯，「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯！」

吳慷仁、李沐《塑膠花》譜亡命虐戀。（抓馬文化提供）

關於兩位演員的火花，導演鄭雅之也回憶某天拍攝一場擁抱戲，她問吳慷仁在想什麼？吳慷仁說：「我覺得我現在很喜歡她。」同樣的問題，她也問了李沐，李沐回答：「我現在很依賴他。」那一刻感受到角色被演員認同與信任的強烈共鳴。鄭雅之表示：「觀眾們會看到這對絕妙搭檔如何在《塑膠花》中互相依賴、彼此成長，演繹出一段令人動容的故事！他們表演絕對值得期待。」

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓監製，新銳導演鄭雅之執導，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演。故事講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。中華電信MOD、Hami Video 全台獨家首播，6／28起Hami Video每週五晚間9點直播2集免費看，VOD隨選隨看同步上架。