113年3、4月統一發票已在25日開獎，全家便利商店開出一張千萬發票大獎，其中有消費者在全家松山車站店只花費76元，就成為千萬幸運得主。統一超商則開出4張千萬發票，最少只花39元就中獎。

3、4月發票千萬特別獎號為44140251，特獎為14715309，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬及200萬。頭獎86562747、79171152、77925523。此期統一發票中獎者的兌領期間為113年6月6日至113年9月5日。

本次全家特別獎1000萬元共開出1組，獎落全家松山車站店，消費者花76元，購買全家匠土司及FMC飲料成為千萬得主；特獎200萬元開出2組，獎落鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店，幸運兒消費金額都不到100元。

頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，獎項分別開在全家台東鎮東店、高雄沿海店、虎尾興南店、新店新安店、新竹客進店，以及板橋干城店，最低只花費3元影印。

統一超商公布共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎。千萬大獎方面，一人在彰化縣秀水鄉的7-ELEVEN秀發門市購買39元的飲料；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN鑫建昌門市購買51元的飲品；一人在新北市永和區的7-ELEVEN秀和門市購買50元的鮮食；一人在台南市麻豆區的7-ELEVEN麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

另有2位獲得2百萬特獎，一人在屏東縣萬丹鄉的7-ELEVEN丹榮門市購買1,090元的CITY CAFE；一人在南投縣草屯鎮的7-ELEVEN京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。