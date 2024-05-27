港星顏國樑2年前自曝罹患「鱗狀細胞癌」，聲帶被腫瘤壓住，無法發低音，如今傳出他已於前天（25日）去世，享壽71歲。醫師指咽喉處的鱗狀細胞癌，俗稱下咽癌或食道癌，好發於有菸酒檳榔不良習慣者，待出現腫瘤壓迫聲帶，出現發音障礙或造成吞嚥困難時，病程多已屆晚期，5年存活率僅約2、3成。

顏國樑早年在港劇《香港八一至香港八六系列》中飾演市儈的經理「陳積」被觀眾熟知，2022年自曝罹患「鱗狀細胞癌」第3期，聲帶被腫瘤壓住，無法發出低音，一直努力抗癌中。

義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫表示，食道與下咽處都是屬於鱗狀細胞，也因此食道癌或下咽癌，也可稱為鱗狀細胞癌，好發於有抽菸喝酒吃檳榔等不良習慣者，因此部位的鱗狀細胞長期接觸這類物質，而誘發癌病變。

王文倫指，不論是下咽癌或食道癌，早期症狀不明顯，偶爾有吞嚥異物感，隨著腫瘤長大，若壓迫聲帶，患者可能聲音沙啞、發音困難，甚至因腫瘤堵住食道，而造成吞嚥困難，此時病程多已屆3、4期。

王文倫提醒，有菸酒檳榔不良習慣者，若有出現吞嚥不順，或是聲音突然變沙啞，無法發出低音等疑似症狀，要快就醫檢查。

王文倫指，3期以上的下咽癌或食道癌，通常已伴隨淋巴結轉移，以第4期來說，食道癌5年存活率不到2成，下咽癌約有3成；但若能在1期即發現，醫師可透過內視鏡將腫瘤移除，5年存活率都可逾9成。

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