散熱廠健策(3653)今天盤中股價重回1000元，雙鴻(3324)及奇鋐(3017)盤中股價創下掛牌新高，中小型股盟立(2464)、樺晟(3202)、勤誠(8210)、東捷(8064)、友通(2397)、普安(2495)、中櫃(2613)、聯鈞(3450)、鈦昇(8027)、凌通(4952)、振發(5426)、一詮(2486)、堡達(3537)、環宇-KY(4991)、昆盈(2365)、萬在(4543)、廣明(6188)及勝品(6556)盤中亮燈漲停，搭配機電類股等傳產股轉強，推升台股指數最高攻抵21871.34點，截至11點45分為止，加權股價指數約21791.88點，上漲226.54點，成交量為3406.7億元；OTC指數為257.33點，上漲2.72點，成交量為933.51億元。

今天盤中上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲3.73%，其次是機電類股及電線電纜類股，分別上漲2.58%及2%；表現較差者為玻璃類股、油電氣類股及水泥類股，其中玻璃類股下跌0.93%，油電氣類股下跌0.75%，水泥類股下跌0.5%；上櫃部分，表現最佳為電腦設備類股、上漲2.43%，表現最差為文創類股、下跌1.45%。

就技術面來看，上週台股逢520新總統就職、大陸宣布軍演衝擊，所幸Nvidia宣布一拆十拆股計畫，穩住美國科技股走勢，亦穩住台股多頭信心，上週台股指數21668.84點，再創台股指數歷史新高，上週五雖然因美股重挫跟著拉回，加權指數以21565.34點作收，累計一周上漲306.87點，漲幅為1.44%，周K收帶上影線紅棒，也連5紅，日均量因市場趨於觀望略為萎縮至4368.4億元，以中小型股為主的櫃買市場亦同步收高，上週五OTC收盤指數為254.61點，累計一週上漲3.29點，漲幅為1.31%，週K收紅棒，也是連2紅，日均量則放大至1144.23億元，今天台股在美國科技股及費城半導體指數收高帶動下，盤中指數開高走高再創新高，上周五台股回探5日線有守，加上均線維持多頭格局未變，盤勢多方氣勢仍在；惟成交量下滑，追價買盤審慎，指數向上震盪難免。

分析師表示，大陸雖在台灣海域進行2天軍事演習，但政治宣示意味較濃，發動實質武力犯台機率低，上週Nvidia財報出色，又宣布將一拆十分割，且有機會納入道瓊成分股，Nvidia股價因而突破1000美元，且連兩天收高，激勵台股AI相關個股；隨著6月Computex電腦展及蘋果WWDC大會，加上微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，為電子股帶來正面效應。

目前台股電金傳良性輪動，同族群低位階及低價股受投資人青睞，OTC也轉強，台股已經形成類股輪動的格局，其中主要題材為AI 與高股息，未來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股；AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股佈局。

由於台股多頭趨勢不變，盤面題材多樣化，傳產則以軍工航太、航運等為主，長線擇優分批布局，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、高殖利率個股等族群。