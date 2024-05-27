科學基礎減量目標倡議組織 （Science-based targets initiative，SBTi）是由碳揭露專案(Carbon Disclosure Project，CDP)、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute）及世界自然基金會（World Wildlife Fund）共同成立的倡議組織，致力於推動全球企業在2030年之前將排放減少一半，在2050年之前實現淨零排放。

緯創的淨零目標具體如下：短期目標以2030年緯創營運活動碳中和為方向，將2022年設定為基準年，在2030年將溫室氣體範疇一及範疇二之絕對排放量減少90%。同時，範疇三的排放量，即採購供應商的商品與服務及銷售產品所產生的排放，預計將減少25%。長期目標則設定於2050年達到淨零碳排，代表全球價值鏈的排放量減少90%。對於難以消減的最後10%排放量，緯創已在台灣科技業中率先展開森林經營碳匯專案，為碳中和/淨零最後一哩路預作準備。

為了達到範疇一、二絕對排放量減少90%的短期目標，緯創以低碳製程及、智慧節能技術，提升能源使用效率，達到節能之目的。各廠區亦積極開展節能專案，分為空調、空壓、生產、管理、綠色照明與其他六大面向，以導入智慧能源管理系統，強化管理及數據基礎兩方面行動，實現低碳製程與節能創新，在2023年節電共達1,792萬度。同時，全球據點使用再生能源占比達66.47%，除了在廠內增建太陽能發電設備，也以簽訂再生電力直接購電協議，以及購入再生能源憑證等方式，積極使用再生能源。

而為達成在範疇三減少25%的目標，緯創針對溫室氣體範疇三（15類）進行全面的盤查，盤查結果顯示上游原物料採購的碳排占比最高，因此提升供應商碳管理能力刻不容緩。緯創依據不同類別的供應商，積極展開能力建置計畫，自2023年同步開展4項碳管理專案，包含（一）碳盤查能力建置計畫、（二）高耗能供應商查證計畫、（三）低碳轉型推動計畫、（四）SBTi倡議承諾推動，並與99家供應商合作，持續協助供應商提昇碳管理能力以共同邁向淨零目標。