萬金杜鵑攝影展今（27）日開幕，新北市長侯友宜到場頒獎給15位得獎者，並與日本茨城縣笠間市台灣辦事處副處長坪井勇樹一同交流。侯友宜說，這幾年透過萬金杜鵑宣傳，除了達到市占八成，也成長兩成購買量，帶動區域經濟效應，盼透過跟日本合作互相觀摩接軌國際。

侯友宜表示，「這幾年透過萬金杜鵑宣傳，可以看到攝影作品得到很多人讚賞，看到萬金杜鵑花除了市占八成，也成長兩成購買量，帶動區域經濟效應」，侯友宜說，盼透過跟日本合作互相觀摩接軌國際，讓杜鵑帶動經濟，還有攝影、藝術品的發展。

新北市農業局表示，此次攝影展計有54人投稿、共200件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者，最後金獎由鄭明坤以作品「暗夜杜鵑」奪下。評審說，他藉著拍攝呈現夜間的杜鵑之美，不同於白天的花團錦簇，在晚間燈光照射下的杜鵑散發矇矓美，非常特別，獲得評審一致青睞。

茨城縣笠間市是日本最具代表性的杜鵑花城市之一，其台灣辦事處今天派出副處長坪井勇樹來參觀萬金杜鵑與攝影展。坪井勇樹說，期待今後可以跟新北從杜鵑花開始進行交流，這次也有欣賞萬金杜鵑，發現跟日本杜鵑呈現很不一樣，希望透過互相學習，欣賞不一樣的地方或擦出不一樣地火花。

農業局表示，本次萬金杜鵑攝影展自5月27日展覽至6月7日於新北市政府1樓東側大廳展出，現場結合杜鵑布置展出得獎作品，也陳列萬金杜鵑春季花展花絮，歡迎民眾前來一睹萬金杜鵑各式風貌。