零壹（3029）27日召開股東會，通過2023年財報、股利政策及私募案。董事長林嘉勳表示，看好資安、AI及雲端等產業的未來發展，今年啟動的2億元私募案，也希望尋求策略性投資合作夥伴。

零壹2023年營收為139.2億元，年增9.3％，稅後純益為7.19億元，年增17.2％。每股稅後純益為4.5元，隱含殖利率逾5％。

該公司總經理陳鍵忠表示，零壹專注於IT相關產品的代理，其中有9成都是美商業者，但這些原廠也不會只給獨家代理，多半採取複式代理策略，因此，零壹希望不單只是扮演Box Moving的角色，而是要轉型成為加值型代理商，近來正積極發展解決方案，期望成為解決方案代理商及供應商的角色。

因應此一策略，零壹近年已陸續與AI Lab策略合作，並成立宇數、碩壹等公司。董事長林嘉勳表示，未來將持續尋求投資的好標的，期望順利布局解決方案等業務。