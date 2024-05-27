光寶（2301）27日召開股東會，會中通過去年財報及股利，受惠於高成長高價值事業提升、供應鏈韌性的優化，以及近年來透過集中化生產與營運效率提升，光寶112年全球合併營收為1,483億元，毛利率、營業利益率分別達到22％、9.8％，呈年增2.8與1.1個百分點；營業淨利145億元，稅後純益達146億元，每股稅後純益（EPS）為6.36元，年增3％，另會中也決議每股配發4.50604928元現金股利，以25日收盤價114.5元換算，現金殖利率為3.94％。

光寶總經理邱森彬在股東會上表示，光寶新經營團隊在109年上任後，著眼於提升公司整體價值，訂定了三大關鍵營運目標，啟動光寶改變營運體質的轉型之旅。

其中第一個營運目標是提升獲利能力，光寶自109年以來，毛利率持續提升，從17.4％來到去年的22％；另營業利益率亦從6.5％提升到9.8％，獲利能力逐年增長。每股盈餘從4.31元增至6.36元，年複合成長率達14％。同時，投入資本報酬率（ROIC）亦大幅躍升至54％，相較109年的28％，幾近倍增。

第二個營運目標是提升成長型事業比重達60％。光寶規劃成長型事業含雲端及物聯網與光電部門（含車電）營收占比目標為60％；另四成的營收占比來自資訊與消費性電子部門等金牛產業，經統計，成長型事業的營收貢獻已自109年的49％上升至去年的56％，正邁向目標的事業組合。

第三個營運目標為改變營運模式，從原本代工製造走向市場導向的成長策略，並從元件製造商提升成為方案提供者。光寶近年持續在雲端電源系統展現強勁的成長動能，即為最佳例證。從既有的電源管理基礎上擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案。

其中關鍵為持續提高研發能量與資源，特別是軟體開發與軟硬整合的能力，讓光寶以行業前沿的自主研發實力，參與供應商與客戶端新一代的產品設計與開發，共同定義行業規範、技術規格，主動提出解決客戶痛點的系統性產品。112年研發支出佔總營收的5.5％，較109年3.2％大幅提升，主要投資於雲端運算、汽車電子、5G和新事業開發。