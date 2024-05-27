疫情嚴重衝擊全球遊樂市場，衰退幅度達疫前的70％，目前，元氣已回復到疫前70％的水準，全球飛行劇院龍頭智崴（5263）營運從今年開始加速向上，2025年到2026年，並將以加速度的步調成長，呈現營運爆發的豐收期。

去年每股純損2.79元的智崴，27日上午舉行股東常會，通過由資本公積發放現金股息0.5元，主持完股東常會之後，準備飛往泰國曼谷參展的智崴董事長歐陽志宏表示，全球遊樂市場受到新冠疫情的嚴重衝擊，整體市場衰退幅度達70％，由於近年的中美貿易戰、以及俄烏戰爭因素的干擾，回復速度相對緩慢。

他說，綜觀2023年國際旅遊及娛樂市場，觀光旅遊人數持續回升，娛樂巨擘迪士尼（Disney）更宣布計劃斥資600億美元，加碼投資主題樂園、度假村和郵輪業務，以擴大IP影響力，吸引新客群。全球樂園與觀光業者亦積極導入新型設備吸引顧客回流。

歐陽志宏說，在觀光市場回暖下，智崴自營飛行劇院據點如美國紐約時代廣場飛行劇院RiseNY、以及荷蘭阿姆斯特丹飛行劇院This is Holland營銷收益成長顯著，2023年來客數與前一年相比，皆成長三成以上。而智崴打造全球第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE，去年於基隆正式開幕。未來將持續推動於全球的自營點佈局，達到更多元化的營收。

因此，歐陽志宏指出，今年的遊樂市場，整體元氣可說是已回復到疫前70％的水準，智崴今年營運可說是處於復甦加速的起跑階段，因產業供應不足，需求回升，預估到2025年和2026年，「將呈現加速度」，產品銷售將有爆發力，因為下游客戶的心態，已由保守轉為積極，智崴未來將是一年勝過一年的向上。

他說，智崴雖然擁有訂單數量相對多的美國LEGO、大陸飛覽天下、以及加拿大的FLYOVER等三大主力客戶群，但，訂單營收比重仍低於30％，因為，智崴下游客戶已經多元化，並擴及沙烏地阿拉伯和中南美洲等，因此，無論中小型設備、或中大型設備，已有完整的產品線需求。

歐陽志宏表示，因應市場復甦，除了充足完整的飛行劇院產品線，穩固既有市場領導地位之外，同時積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，提供客戶多樣化的產品和服務，在拓展全球的營運據點之餘，也著力擴充數位內容影片資料庫，推出了《地球12部曲》系列。

他說，過去，許多大型遊樂場因為建置成本、以及建置速度的考量，對於採購有些遲疑，不過，智崴去年開發完成，可在3個月內搭建完畢的全新型態飛行劇院Turnkey o-Ride，已於今年二月在大陸正式開幕，由於包括建物搭建在內的Turnkey o-Ride，售價大約是700萬到800萬人民幣，未來可望於全球快速布建，強化營收。

歐陽志宏表示，為了維持全球飛行劇院龍頭的地位，智崴除了積極開拓市場，新品研發與質量並重，高階LED賽車模擬器已在世界知名德國霍肯海姆賽道(Hockenheimring)亮相，深獲到訪遊客喜愛，而中東卡達首都杜哈最大室內主題公園，也引進智崴賽車模擬器設備，沉浸式賽車模擬體驗結合AI即時轉播系統，今年獲中東北非樂園界指標性獎項MENALAC「最佳新室內遊樂設備獎」殊榮。