高雄市目前除了眾所矚目的亞灣區2.0計畫之外，位於東高雄的鳳山區，因兼具商業、藝術、文化產業發展潛力，成為高雄市政府「中城計畫」的所在地，除了衛武營國家藝術文化中心、大東文化藝術中心、空中鳳城、鐵路地下化綠園道等建設外，還有捷運聯開案、國道7號、三井Lalaport等題材，帶動區域發展，在利多加持之下，「鳳山都更好」、「百達鳳邸」等區域預售新案，屢創銷售佳績。

鳳山「中城計畫」是以衛武營為核心，串聯特商區、國泰重劃區、建軍站商業區以及台鐵機廠區，致力打造結合商業、藝文和觀光產業的新創都市空間。周遭除了有重劃區、議會和藝術之丘等聯合開發計畫，日商三井lalaport購物中心也正如火如荼地興建中。

另外，鳳山車站改建計畫中的「空中鳳城」，也將進入完工階段，5月中旬舉行招商說明會，未來將引進百貨、電影院、旅館、餐廳等設施。

地產業者表示，相較於北高雄受惠台積電議題帶動，位於東高雄的鳳山區，是目前高雄市人口最多的行政區，地理位置鄰近高雄市中心，也是外地民眾進入高雄的第一站，不論是生活、交通機能、醫療、教育資源都相當豐沛，房價漲勢也相較穩健，因此，受到不少置產民眾的青睞。

根據內政部實價登錄資料統計，近一年高雄買賣移轉交易筆數統計排名中，楠梓區共有2,656筆交易，排名第一；排名第二的左營區共有2,217筆；鳳山區則共有2,174筆，排名第三；三民區及鼓山區則分別共有1,969筆、1,542筆交易。

目前當地建案中，以高雄首件公辦都更案、國城建設推出的「鳳山都更好」，是受到矚目的建案之一，基地距離捷運O14鳳山國中站僅需步行1分鐘，主打18到49坪、2房到3＋1房產品，吸引不少高雄在地客與雙北、新竹科技新貴置產，根據實價登錄顯示，目前最高單價為38.1萬元。

另外，同樣由國城建設承接的高雄捷運O13聯開案，基地位於捷運大東站1號出口，預計將興建4棟地上24樓、地下4樓的住宅，並主打2到3房產品，第一期最快將於2025年第二季動工，未來開價可望站上4字頭。