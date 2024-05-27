中國─阿拉伯國家合作論壇第10屆部長級會議27日舉行中外媒體記者會，外交部副部長鄧勵表示，中國將與阿拉伯國家就巴勒斯坦問題形成共同的聲音，目標是結束迦薩衝突、實現和平與中東的長治久安。

澎湃新聞報導，鄧勵表示，在本屆論壇部長級會議上，中方王毅外長會與阿拉伯外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成中阿共同的聲音，目標就是要儘快結束迦薩衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動去落實「兩國方案」，最終實現中東地區的長治久安。

對於當前以哈衝突的局勢，鄧勵表示，本輪迦薩衝突從去年10月7日爆發以來已經持續了7個多月，造成了10萬多平民傷亡，上百萬人掙扎在生存的邊緣。習近平主席曾經指出，這場衝突是對人類良知的考驗，國際社會必須有所作為。

「關於迦薩衝突，有三個近階段的目標和長期目標是中方一直堅持的。」鄧勵強調，從近期看，中方要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議。第二，要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對迦薩民眾的集體懲罰。第三，要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定，這是近期目標。

鄧勵稱，從遠期看，中東問題始終得不到解決，根本上就在於巴勒斯坦獨立建國一直沒有實現，這個延續了幾十年的歷史不公一直沒有得到糾正，真正地落實「兩國方案」，通過政治手段解決各方的關切，實現巴勒斯坦獨立建國這一目標，才是最終徹底解決中東問題，實現中東地區和平與安全的根本出路。

鄧勵強調，只有實現「兩國方案」，巴勒斯坦人民的歷史願望得到實現，這個地區才能真正實現和平，也只有實現這個目標，以色列的安全也才能得到根本的保障。

鄧勵表示，中國在中東問題上一直堅持堅定地支持巴勒斯坦人民恢復自己的合法的權利，一直支持在這個地區建立起和平相處的巴以兩個國家。中方也一直堅定地認為，中東地區不存在真空，中東地區的主人是這個地區的人民，這個地區的問題要由這個地區的人民來主導解決。

鄧勵也表明，中時也一貫主張這個地區所有的衝突和矛盾，都要通過對話和政治途徑來解決，反對使用暴力和或者以暴力相威脅。今後中方還會繼續秉持這一基本原則去處理中東的有關問題。