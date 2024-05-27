高雄市桌球協會前林姓理事長與太太翁姓女子明明債台高築、需周轉度日，竟佯裝當鋪大老闆，誆騙會員投資洗車場、養老院，與前議長許崑源合資的賭場。李姓女會員誤信2人有資金需求，借出42萬元後找不到2人，只好提告求償。高雄高分院認為，林男與翁女遭詐欺罪判刑定讞，且有相關對話紀錄為證，判林男翁女須賠償40萬元，可上訴。

林男2015年加入高雄市桌球協會，2016至2020年間擔任該協會理事長，翁女當時則在高雄某半導體公司擔任倉管人員。林男不時拿著當舖名片，向多位會員佯稱自己是老闆，聲稱夫妻倆還經營洗車場、養老院，甚至與前高雄市議會議長許崑源合資經營賭場，另在台南鹽水包辦透天厝工程，施作台塑石灰清運工程等，引誘會員，想發財可投資入股，賺高額利息。

身為翁女前同事的會員李女想跟著林男夫妻投資，一開始林男謊稱因有設定房屋故有大筆資金需求，若李女願意投資，條件為「12萬為期2個月，利息1萬」，同時還謊稱去議長服務處開會，每年過年都會合夥做場子，牌九場每人出資300萬元，引誘李女投資30萬元，可拿回40萬元。

李女認為投資賭場不妥拒絕，林男立刻改口要她投資台南鹽水透天厝工程。李女不疑有他，前後借給林男夫妻42萬元。沒想到約定還款的時間一到，林男夫妻只還了2萬元後便鬧失蹤，氣得李女一狀告上法院。

李女強調，會願意借錢給翁女是因為之前是同事，基於信任，也不好意思拒絕，才會借出42萬元。

法官調查發現，林男夫妻根本不是什麼當鋪老闆，不但無穩定收入還債台高築，必須四處借貸、周轉度日，還曾偽造土地房屋買賣契約書，佯裝資金運用廣泛、因買房千萬元而周轉不靈之假象，詐騙多位會員投資。

刑事部分林男與翁女被依詐欺取財罪判5月、3月，均可易科罰金，民事部分，法官審酌翁女曾簽下的本票、對話紀錄、判刑紀錄等資料，判林男及翁女需賠償李女40萬元確定。