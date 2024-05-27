阿根廷25日舉行「阿根廷小姐」（Miss Argentina）選美大賽，以60歲高齡之姿參賽爆紅的美魔女律師羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）雖未封后，但抱走最佳臉蛋獎仍成為話題。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，60歲阿根廷律師兼記者羅德里格斯，4月在環球小姐區域賽中封后，成為布宜諾斯艾利斯小姐（Miss Buenos Aires），當時她以最高齡之姿封后，在全球爆紅，25日登場的全國賽中雖未順利連莊，不能代表阿根廷角逐環球小姐（Miss Universe）大賽，不過羅德里格斯仍贏得「最佳臉蛋獎」（best face）。

阿根廷25日舉行「阿根廷小姐」（Miss Argentina）選美大賽，60歲美魔女律師羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）抱走最佳臉蛋獎。（圖／美聯社）

畫面為羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）4月奪下布宜諾斯艾利斯小姐（Miss Buenos Aires）殊榮。

穿著紅色花紋鏤空魚尾禮服、展現曼妙身材的羅德里格斯賽後表示，「這是改變來臨的第一步」，「外在的美麗始終是焦點，我不認為選擇漂亮的女性是錯誤的，但美麗的概念或許需要延伸」。

60歲美魔女律師羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）抱走「阿根廷小姐」（Miss Argentina）選美大賽最佳臉蛋獎。（圖／美聯社）

環球小姐組織先前改變規定，自2024年起，不對參賽佳麗的年紀設定上限，在此之前，只有18至28歲女性可以參賽。除了年齡，今年起，已婚或離過婚，已生過小孩或懷孕中的女性也可以參與。

畫面為羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）在泳裝項目中的表現。（圖／美聯社）

今年奪得「阿根廷小姐」殊榮的是29歲演員暨模特兒貝內賈姆（Magali Benejam），若按照過去規定，貝內賈姆會因為年紀太大而不能參賽。

儘管突破限制、展現年長女性之美，羅德里格斯仍被女權人士批評，為年長女性設立了不合理的外在標準，阿根廷女權人士帕絲奎內莉（Lala Pasquinelli）表示：「這給人一種感覺，就是每個人都應該能像這樣，所有60歲女性都應該能有這樣年輕、新穎的外表，就像25歲一樣。如果她們不是這個樣子，都是因為她們不願意犧牲。」