彰化縣環保局日前首度在大賣場舉辦6場次的「離情衣衣 舊衣回收」活動，民眾只要拿10件符合規定的舊衣，就能兌換洗衣精等宣導品，民眾反應熱烈，配合活動替家中衣物進行斷捨離，活動最後1場在昨天結束，錯過的民眾也別扼腕，全縣26鄉鎮市今天起將接棒舉辦舊衣回收換好康活動。

環保局在縣內2大賣場舉辦「離情衣衣 舊衣回收」，6場次活動總計回收超過3萬5600件舊衣，希望為垃圾減量，也重新喚起民眾對於舊衣再利用的意識，實踐永續生活的理念。由於反應熱烈，今日起將由全縣26個鄉鎮市接棒舉辦。

但各鄉鎮市舉辦舊衣回收日期不盡相同，彰化市、鹿港鎮、福興鄉等11個鄉鎮市，今天就開始接續舉辦，伸港鄉等6鄉鎮市則從28日開始起跑，員林市等則選在29日開始，部分鄉鎮市僅舉辦半天，也有的鄉鎮市長達數天，有需求的民眾建議事先向各鄉鎮市清潔隊詢問。

舊衣回收活動中，以溪湖鎮公所活動時間最長，從今日起一直到6月7日（星期六、日除外），民眾可於活動期間內將整理好的舊衣拿到公所1樓服務台旁兌換。

福興鄉公所清潔隊在今天於頂粘社區活動中心舉辦舊衣回收活動，民眾們將家中不再使用、清洗乾淨的舊衣帶到社區活動中心進行回收，換取宣導品洗衣粉。鄉長蔣煙燈鼓勵回收，也呼籲民眾平時善用舊衣回收箱，但是勿將安全座椅、 棉被、枕頭、布偶、涼蓆、髒汙之用品投入。

蔣煙燈說，鼓勵大家藉此機會清理家中衣櫃，同時為環境盡一份心力；清潔隊長史大慶表示，這次活動不僅能讓民眾對舊衣重新定義，更是實踐綠色生活的好時機。「離情衣衣 舊衣回收」活動期間，民眾只要攜帶10件經過整理堪用的舊衣，至各指定地點即可兌換宣導品，每人每次以兌換5分為限，但帽子、棉被、地毯、肉衣褲、鞋襪、泳衣、泳褲等及有油漬、髒污、破損衣物不列入兌換項目。