立法院會明將續審國會改革法案，行政院長卓榮泰今接見北美洲台灣商會聯合總會，他在致詞提及，希望行政、立法兩院平順互動，他今天也會再努力看看，是不是明天群眾不要集結，看立法院是否有善意回應；行政院發言人陳世凱補充，卓希望近日的紛擾能夠在善意的溝通下和平落幕。

卓榮泰說，「只要伸出善意的手，不要讓人民再這麼辛苦，我們可以把事情做好，我會努力把事情做好。只要賴總統交代的、人民需要的，都當作行政院最優先的事情」。

對於立法院31日將邀其赴立法院進行施政報告並進行施政總質詢，卓榮泰說，內閣成員上周起已陸續到立法院各委員會接受最嚴厲的質詢，大家表現都很好，他這幾天也在看閣員備詢的情況，學習他們的應對方式，他也強調，自己在行政院每一天都會當作第一天，永保旺盛活力，面對挑戰。

行政院發言人陳世凱補充，國民黨團傅崐萁總召日前已釋出善意，表示不會杯葛31日卓院長的施政報告，卓也希望這樣的善意也可以擴及到人民，讓近日的紛擾能夠得到最妥善的結果。

陳世凱表示，卓一向尊重民眾表達意見的權利，對於全國各地的民眾及學生勇於表達理念一事感到敬佩，也感到於心不忍，目前卓院長仍在努力，希望立法院能夠聽到人民的聲音，也期盼立法院能夠做出善意的回應。

陳世凱說，如此一來民眾再也不必如此憂心、如此辛苦地在炎熱的天氣裡，又或請假參與、又或舟車勞頓來到立法院表達意見，希望近日的紛擾能夠在善意的溝通下和平落幕。