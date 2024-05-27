巧新每年投入約2％的研發費用比重，2023年在產品、模具、鍛胚的設計階段，透過軟體的設計與模擬分析，先行預估產品可靠度、耐久性、材料流動分析等，藉以提升效率，同時巧新也在製程設計、淨成v形鍛造輪圈技術等積極優化。

今年公司持續擴增新車款客製化輪圈的接單動能，以及100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL認證車廠客戶的家數，亦持續探討鍛造部品不同產業應用，目前與半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換零組件100％回收再製方案，著眼再生鋁市場龐大應用商機。

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