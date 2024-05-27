巧新每年投入約2％的研發費用比重，2023年在產品、模具、鍛胚的設計階段，透過軟體的設計與模擬分析，先行預估產品可靠度、耐久性、材料流動分析等，藉以提升效率，同時巧新也在製程設計、淨成v形鍛造輪圈技術等積極優化。
今年公司持續擴增新車款客製化輪圈的接單動能，以及100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL認證車廠客戶的家數，亦持續探討鍛造部品不同產業應用，目前與半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換零組件100％回收再製方案，著眼再生鋁市場龐大應用商機。
巧新(1563)今天召開股東會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2023年盈餘分配案。2023年全球主要車廠在疫情趨緩、供應鏈限制、零組件及晶片荒等情況緩解下，整車生產逐漸回歸正常化，巧新2023年客製化輪圈的出貨暢旺，尤其是來自日本、英國主要車廠客戶，全年營收及獲利都優於上年度，股東會通過配發每股現金股利2.0129元，股利配發率近7成，2023年股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別較2022年的8.06％、3.91％提升至8.10％、4.28％。
巧新每年投入約2％的研發費用比重，2023年在產品、模具、鍛胚的設計階段，透過軟體的設計與模擬分析，先行預估產品可靠度、耐久性、材料流動分析等，藉以提升效率，同時巧新也在製程設計、淨成v形鍛造輪圈技術等積極優化。
今年公司持續擴增新車款客製化輪圈的接單動能，以及100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL認證車廠客戶的家數，亦持續探討鍛造部品不同產業應用，目前與半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換零組件100％回收再製方案，著眼再生鋁市場龐大應用商機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。