眉溪發現溪床遍布大量魚群屍體，居民擔心水質出狀況，向南投縣議員林庭秝陳情。（林庭秝提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員林庭秝接獲陳情聯繫縣府環保局，環保局派員到現場採樣。（林庭秝提供／楊靜茹南投傳真）

稽查人員告訴議員林庭秝（右）初步檢測水值偏鹼性、水中含氧量偏低，疑與上游廠商進行灌漿等工程有關。（林庭秝提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣眉溪位於仁愛鄉南豐村至埔里鎮觀音瀑布河段近日出現魚群暴斃，居民懷疑遭下毒，不敢釣魚或戲水，南投縣議員林庭秝獲悉通報縣府環保局派員採樣，初步檢測水質偏鹼性，水中含氧量偏低，魚群暴斃與上游工程有無關聯？待調查釐清。

投訴居民指出，他假日至眉溪準備捉魚蝦打牙祭，來到眉溪發現溪床遍布大量魚群屍體，包括生命力極強的台灣鯰魚，或是保育類埔里中華爬岩鰍等，實在太可怕了，懷疑有人下毒，水質出狀況，造成大量魚群死亡，不敢再釣魚及戲水。

林庭秝指出，族人前往眉溪河邊釣魚，意外發現自忠勇橋至觀音瀑布之間大量溪魚暴斃死亡！由於部落族人取自山上水源作為民生用水，若山上水源遭汙染，族人民生用水令人憂心，她接獲陳情立即聯繫縣府環保局局長李易書，派員到現場勘查，並持續追蹤狀況。

縣府環保局指出，當天稽查人員取水採樣後，發現眉溪溪流的水中含氧量偏低，水質PH值也偏鹼性，疑似與上游施工廠商進行灌漿等工程有關，隨即聯繫施工廠商，要求廠商務必做好防護，避免河道汙染擴大，上游工程施工是否造成魚群暴斃仍待進一步調查釐清。