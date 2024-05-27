新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」28樓豪宅社區，昨（26）日深夜火警事故，消防人員李詠真、周立鑫氣瓶耗盡因吸不到空氣將面罩摘除，不幸殉職。李員的弟弟也是一名消防員，因受哥哥影響也加入打火行列，目前在高雄市消防局新莊分隊服務，弟弟接獲噩耗後，連夜北上見哥哥最後一面，令人動容。

同仁表示，李詠真與周立鑫平時工作表現優秀，而李去年8月曾為一名孕婦接生，成功挽救胎兒，並因此獲得市府表揚，如今憾事發生，許多消防人員為此感到相當不捨。

消防局金山分隊同仁李詠真（圖左）、周立鑫（圖右）。（圖 / 中時資料照）

李詠真今年39歲，警專22期，年資長達19年，已婚、無子。據悉，李的弟弟因深受哥哥影響，隨後一同投入消防界成為打火影響，目前於高雄市消防局新莊分隊服務，年資12年，稍早前也已趕抵殯儀館見哥哥。

據了解，新竹一名孕婦去年8月間在家中忽感陣痛，羊水破裂流出，報案後經救護人員送往醫院的途中情況危急。當時，由於胎兒頭部露出，一旁的李詠真為此與另2名隊員協助接生，成功迎接小生命的到來，並獲得市府表揚；如今卻在火災中罹難，消防同仁紛紛感到痛心不捨。

周立鑫現年34歲，警專27期，年資14年，未婚，是全家唯一經濟來源的支柱。家屬接獲噩耗後今早已趕赴殯儀館認屍，渾身癱軟無力，須旁人攙扶蔡男勉強走動，現場更傳來一陣撕心裂肺的痛哭聲，聞之令人感到難過。