大陸國務院總理李強在首爾當地時間27日上午，與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。他表示，今年是中日韓合作機制建立25周年，應共同推動中日韓合作整裝再發。就深化中日韓合作提出5點建議，包含合作全面重啟、尊重彼此核心利益與重大關切；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通；引領科技創新合作；拉緊人文交流紐帶與加強低碳轉型合作等。

李強指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定。中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東協等地區國家需求，打造區域合作新引擎；攜手提振東協與中日韓（10＋3）合作趨勢，中方願與韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。

李強表示，中方願以此次領導人會議為契機，同韓方、日方一道，推動中日韓合作行穩致遠。在新的起點上邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。針對深化中日韓合作他提出5點建議。

第一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分啟動合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，儘早恢復並完成中日韓自貿協定談判。

三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作，中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力三國加快培育新動能。四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。

五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓＋X」合作項目。

韓、日領導人則表示，希望三國以此次領導人會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，不斷深化人文、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等六大領域合作，重啟韓日中自貿協定談判，共同促進東亞區域合作，攜手應對氣候變化等全球性問題。

同時三方也發表《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》、《中日韓智慧財產權合作十年願景聯合聲明》、《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》，一致同意致力於落實第八次領導人會議通過的《中日韓合作未來十年展望》，推動中日韓三國合作機制化，並同意將2025－2026年定為中日韓文化交流年。