全國教師工會總聯合會、全國金融業工會聯合總會與台北市產業總工會今天召開記者會共同呼籲行政部門與朝野黨團，盡快研擬修改《所得稅法》，讓所有民眾於今年度所繳納之社會保險保費，可於明年度申報所得稅時扣除，以完善稅制、實踐租稅正義。

依現行《所得稅法》規定，年金制度第二層之「職業年金」，包括勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用均免納入所得繳稅，但屬於第一層的社會保險，無論勞保、公保、軍保，所繳之保險費則須與商業保險分攤2.4萬元的列舉扣除額。

全教總理事長侯俊良指出，屬於第一層的基礎年金，也就是強制受雇者繳納的社會保險費用，卻仍須計入薪資所得。然而，第一層的基礎年金和第二層的職業年金，同樣是國家建立集體社會安全制度的一環，提撥費用係直接從薪資中扣除，非屬自由運用之財產，和第三層的商業保險概念完全不同，在稅制上亦應有一致性。

全金聯理事長鍾馥吉表示，近年來人身保險費用不斷提高，以平準型終身壽險100萬為例，保費平均漲幅125％以上，如果再加上實支實付健康險、意外險等，全家人保費支出對勞工來說將是一大負擔。列舉扣除保險費上限2.4萬元已經至少30年未修正。

鍾馥吉表示，在商業保險費及勞工自付勞保費用均增加，勞保費用列舉將排擠商業保險，且節稅效果已大不如前，有修改必要。

台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，現行稅制下，受薪階級要繳的稅幾乎一塊錢都跑不掉，勞保保費納入2.4萬的列舉扣除額，受到商業保險排擠，實際上沒有免稅效果。對勞工而言，等於一筆辛苦的薪資所得，要被扣費又扣稅，活活被剝兩層皮。修法直接使勞保保費免納所得稅，對生活負擔沉重的勞工可有感免稅，同時亦有間接加薪的效果。

全教總、全金聯及北市產總分別代表不同產業別的勞工，共同向剛就任的賴政府以及朝野黨團喊話，從110年到112年，政府超徵稅收金額總計約1.3兆元，各界已出現要求檢討稅制的聲浪，應從社會保險免納所得稅開始，率先為全體受雇者射出租稅正義的第一箭。